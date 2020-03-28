Карантин знизив попит на долари, - банкіри

Попит на долари в Україні з боку населення потроху знижується, і останній тиждень банки більше викуповують, ніж продають. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Вже за 28: зміцниться курс гривні до долара після паніки через карантину".

За словами начальника відділу продажів казначейських продуктів "ОТП Банку" Юрія Крохмаля, попит на валюту перестав бути ажіотажним, хоча нервозність, а разом з нею і волатильність, зберігаються.

Топ-менеджер ПУМБ Антон Стадник підтверджує, що попит на валюту в касах банку з боку населення дійсно скорочується. Основна причина - обмеження вільного пересування по місту.

"Зважаючи карантину люди стали менше відвідувати відділення банків, так і самі банки тимчасово закривають ті свої відділення, де клиієнтопотік сильно знизився або припинився", - зазначив він.

У Нацбанку України також стверджують, що попит з боку населення потроху знижується, і останній тиждень банки більше викуповують, ніж продають (якщо враховувати операції в обмінних пунктах та онлайн).

При цьому аналітики не виключають нових сплесків у курсі долара найближчим часом.

Нагадаємо, курс долара на міжбанку в продажу 27 березня 2020 року порівняно за закриттям попередньої сесії знизився на 10 копійок до 28,12 гривень за долар, курс купівлі до 28,06 гривень за долар.

Також РБК-Україна писало, що НБУ не планує змінювати свою політику на міжбанківському валютному ринку, яка полягає в згладжуванні надмірних коливань.