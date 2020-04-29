Карантин в Швейцарии: с 11 мая откроются школы и рестораны

Правительство Швейцарии с 11 мая существенно смягчит карантин в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, с 11 мая будет разрешено работать большинству магазинам, культурным и спортивным учреждениям, ресторанам и барам, заявила на пресс-конференции федеральный президент Швейцарии Симонетта Соммаруга.

По словам министра внутренних дел Швейцарии Алена Берсе, также с 11 мая может возобновиться учебный процесс в начальных и средних школах. Пограничные ограничения будут тоже смягчены, по отношению к общественному транспорту также примут ряд мер по ослаблению ограничений.

Третья фаза выхода из общенационального карантина начнется 8 июня, при условии, если эпидемиологическая ситуация в стране будет находится под контролем.

На данный момент в Швейцарии, с населением в 8,5 млн человек, зафиксировано 29,5 тыс. случаев коронавируса и 1699 смертей от инфекции. За сутки было зарегистрировано лишь 143 новых случая. По данным Министерства здравоохранения страны, с начала эпидемии от COVID-10 выздоровели 22,6 тыс. граждан.

Напомним, ряд европейских стран уже ослабил карантин, несмотря на продолжающееся распространение коронавируса. Первыми об ослаблении карантина заговорили Австрия и Норвегия, а после Чехия и Дания.

Карантин в Украине ранее продлили до 11 мая. По словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, на следующей неделе в среду, 6 мая, Кабмин примет ряд решений по ослаблению карантина с 11 мая.