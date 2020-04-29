Карантин у Швейцарії: з 11 травня відкриються школи та ресторани

Уряд Швейцарії з 11 травня істотно пом'якшить карантин у країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, з 11 травня буде дозволено працювати більшості магазинам, культурним та спортивним установам, ресторанам та барам, заявила на прес-конференції федеральний президент Швейцарії Симонетта Соммаруга.

За словами міністра внутрішніх справ Швейцарії Алена Берсе, також з 11 травня може поновитися навчальний процес у початкових і середніх школах. Прикордонні обмеження теж будуть пом'якшені, по відношенню до громадського транспорту також ухвалять ряд заходів з ослаблення обмежень.

Третя фаза виходу із загальнонаціонального карантину розпочнеться 8 червня, за умови, якщо епідеміологічна ситуація в країні перебуває під контролем.

Наразі у Швейцарії, з населенням в 8,5 млн чоловік, зафіксовано 29,5 тис. випадків коронавірусу і 1699 смертей від інфекції. За добу було зареєстровано лише 143 нових випадки. За даними Міністерства охорони здоров'я країни, з початку епідемії від COVID-10 одужали 22,6 тис. громадян.

Нагадаємо, низка європейських країн вже послабили карантин, незважаючи на триваюче поширення коронавірусу. Першими про ослаблення карантину заговорили Австрія та Норвегія, а після Чехія і Данія.

Карантин в Україні раніше продовжили до 11 травня. За словами глави українського уряду Дениса Шмигаля, наступного тижня в середу, 6 травня, Кабмін ухвалить низку рішень щодо ослаблення карантину з 11 травня.