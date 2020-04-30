Карантин приведет к росту рождаемости, - Либанова

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Либанова надеется, что серьезного влияния на смертность не будет

Карантин в Украине через некоторое время приведет к росту рождаемости. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук (НАН) Элла Либанова в интервью РБК-Украина.

Также она надеется, что серьезного влияния на смертность, снижение продолжительности жизни, не будет.

"Что касается рождаемости - рассчитываю на ее некоторый рост за естественное время. Люди дома, и если это молодая семья, то больше шансов на то, что они родят ребенка. Насчет разводов - у нас есть информация только из Китая, из европейских стран пока нет", - отметила она.

Либанова добавила, что в Китае, действительно, увеличился уровень разводов, а в Украине возросло количество обращений по поводу домашнего насилия, что было ожидаемо.

Напомним, эксперты из Национальной академии наук сделали прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине, в котором говорится, что пик новых случаев COVID-19 ориентировочно придется на 2-5 мая, а пик смертей - на 3-10 мая.

Отметим, что украинское правительство планирует начинать снимать карантин в Украине с 11 мая, но при условии уменьшения количества зараженных коронавирусом.