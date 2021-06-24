Не только карантин: НБУ назвал причины падения экономики в начале 2021 года

На сокращение реального ВВП Украины в первом квартале 2021 года на 2,2% повлияли карантинные ограничения в январе и марте, более сложные погодные условия и усиление конкуренции на отдельных внешних рынках. Падение экономики было глубже оценки НБУ, сделанной в апреле (1,5%).

Об этом говорится в комментарии Национального банка Украины ( НБУ ).

Как отметили в НБУ, основную поддержку экономике в I квартале оказывало фактическое потребление домохозяйств. Конечные расходы домохозяйств выросли на 4,4% г/г.

Падение ВВП прежде всего обусловлено увеличением отрицательного вклада чистого экспорта из-за более низких прошлогодних урожаев, стагнации в животноводстве и усиления конкуренции на отдельных внешних рынках, в частности для продукции горно-металлургического комплекса. Отрицательный вклад чистого экспорта в годовое изменение реального ВВП увеличился до 9,5 п. п. (против -1,6 п.п. в предыдущем квартале), говорится в обзоре.

В НБУ напомнили, что в разрезе видов деятельности в I квартале 2021 года в большинстве секторов сохранялось падение.

"Сокращение экспорта стало весомым фактором спада в промышленности, а сложная ситуация в животноводстве - спада в сельском хозяйстве", - отметили в НБУ

Центробанк ожидает, что начиная со II квартала 2021 года экономика вернется к устойчивому восстановлению.

"Во-первых, этому способствует низкая база сравнения прошлого года, во-вторых - быстрое восстановление глобальной экономики благодаря ускорению вакцинации и масштабным программам стимулирования. Кроме того, высокочастотные индикаторы свидетельствуют о дальнейшем усилении внутреннего спроса", - говорится в обзоре.