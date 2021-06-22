В правительстве объяснили падение экономики Украины в начале 2021 года

Об этом говорится в комментарии Минэкономики по сокращению ВВП.

"Падение ВВП в I квартале 2021 года вызвано, прежде всего, введением зимнего и региональных весенних локдаунов, а также низкой экономической активностью, которая традиционно наблюдается в начале года", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, больше всего подверглись сокращению такие составляющие спроса, как инвестиции - из-за сохранения неопределенности (минус 4,9%) и экспорт (минус 4,7%) - из-за медленного восстановления мирового спроса в условиях существенного роста цен на сырьевых рынках.

Вместе с тем имел место рост конечных потребительских расходов на 1,4% благодаря увеличению минимальной заработной платы, в частности, с 1 января 2021 года произошло повышение минимальной заработной платы до 6000 грн и, соответственно, среднемесячной заработной платы, а также расходов бюджета на обеспечение медицинских потребностей и поддержку населения и бизнеса с целью стимулирования спроса, говорится в сообщении.

"Динамика ВВП за I квартал 2021 года соответствует ранее прогнозируемым тенденциям. Однако по итогам II квартала 2021 года ожидается, что ВВП выйдет на позитивный тренд", - отметили в министерстве.

В Минэкономики напомнили о том, что ранее ухудшили прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Таким образом, экономика восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.