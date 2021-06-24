Не тільки карантин: НБУ назвав причини падіння економіки на початку 2021 року
На скорочення реального ВВП України у першому кварталі 2021 року на 2,2% вплинули карантинні обмеження в січні та березні, складніші погодні умови та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках. Падіння економіки було глибшим за оцінку НБУ, зроблену у квітні (1,5%).
Про це йдеться в коментарі Національного банку України (НБУ).
Як зазначили в НБУ, основну підтримку економіці в І кварталі надавало фактичне споживання домогосподарств. Кінцеві витрати домогосподарств зросли на 4,4% р/р.
Падіння ВВП передусім зумовлено збільшенням від'ємного внеску чистого експорту через нижчі минулорічні врожаї, стагнацію у тваринництві та посилення конкуренції на окремих зовнішніх ринках, зокрема для продукції гірничо-металургійного комплексу. Від'ємний внесок чистого експорту в річну зміну реального ВВП збільшився до 9,5 в. п. (проти -1,6 в. п. у попередньому кварталі), йдеться в огляді.
У НБУ нагадали, що у розрізі видів діяльності в I кварталі 2021 року в більшості секторів зберігалося падіння.
"Скорочення експорту стало вагомим чинником спаду в промисловості, а складна ситуація в тваринництві - спаду в сільському господарстві", - зазначили в НБУ
Центробанк очікує, що починаючи з ІІ кварталу 2021 року економіка повернеться до стійкого відновлення.
"По-перше, цьому сприяє низька база порівняння минулого року, по-друге - швидке відновлення глобальної економіки завдяки прискоренню вакцинації та масштабним програмам стимулювання. Крім того, високочастотні індикатори свідчать про подальше посилення внутрішнього попиту", - йдеться в огляді.
Нагадаємо, економіка України падає п'ятий квартал поспіль. Державна служба статистики погіршила оцінку скорочення реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в I кварталі 2021 року до 2,2%.
У квітні 2021 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2021 році з 4,2% до 3,8%