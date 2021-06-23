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Правительство сохраняет прогноз роста экономики на 2021 год

Новина українською →
Украина, Среда 23 июня 2021 12:44
Правительство сохраняет прогноз роста экономики на 2021 год Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров сохраняет прогноз роста экономики Украины в 2021 году на уровне более 4%. Ситуация улучшается.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства, которое транслировалось в Youtube.

"Во втором квартале этого года после улучшения ситуации с пандемией мы видим лучшие темпы всех секторов экономики. В целом по году правительственный прогноз остается неизменным. Ожидается, что экономика вырастет более чем на 4%", - сказал он.

В качестве драйверов роста экономики Шмыгаль назвал инвестиции и введение рынка земли с 1 июля 2021 года.

Напомним, Государственная служба статистики ухудшила оценку сокращения реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в I квартале 2021 года до 2,2%. Таким образом, экономика Украины падает пятый квартал подряд. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, Во II квартале было зафиксировано падение на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, в IV квартале - на 0,5%.

Как сообщало РБК-Украина, Минэкономики ранее ухудшило прогноз восстановления экономики Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%. Таким образом, экономика восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

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Кабинет Министров Украины ВВП экономика
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