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Украинцам насчитали 4,5 млн грн штрафов за нарушение карантина

Новости » Коронавирус     14.06.2020 - 05:04
Украинцам насчитали 4,5 млн грн штрафов за нарушение карантина
Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Всего правоохранители составили более 12,5 тысяч админпротоколов за нарушение карантина

Украинские суды вынесли решения о взыскании штрафов за нарушение карантина на сумму 4,5 млн гривен. Всего правоохранители составили более 12,5 тысяч админпротоколов.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко во время селекторного совещания при участии президента Владимира Зеленского, передает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский, в частности, выразил обеспокоенность увеличением количества случаев заражения коронавирусом.

Премьер-министр Денис Шмигаль предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина и отметил, что международный опыт демонстрирует действенность административной ответственности.

Напомним, 13 июня сегодня в Украине зарегистрировали очередной антирекорд новых случаев коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что несоблюдение рекомендаций повлияло на рост случаев COVID-19 в Украине и предупредил, что карантин могут усилить.

По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, контролирующим органам поручено значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм.

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Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины карантинКоронавирус
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