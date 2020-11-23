Карантин мало вплинув на викиди парникових газів, - ООН

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За даними ООН, природа не змогла очиститися під час локдауну

Промисловий спад, викликаний пандемією COVID-19, не призвів до зниження рекордних рівнів вмісту парникових газів в атмосфері. Незважаючи на очікування, викиди знизилися незначно.

Про це йдеться в доповіді Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО).

За оцінками ВМО, протягом найбільш інтенсивного періоду зупинки роботи підприємств щоденні викиди CO2 в усьому світі, можливо, скоротилися на величину до 17% через ізоляцію населення.

Попередні оцінки вказують на скорочення річних глобальних викидів за 2020 рік в діапазоні від 4,2 до 7,5%. У глобальному масштабі таке скорочення викидів не призведе до зниження викидів CO2 в атмосферу. Рівень CO2 буде продовжувати рости, хоча і злегка зниженими темпами (на 0,08-0,23 млн в рік менше). Це цілком укладається в природну річну мінливість в 1 млн.

"Це означає, що в короткостроковій перспективі не можна відрізнити вплив пов'язаного з COVID-19 режиму ізоляції від природних коливань", - йдеться в доповіді.

За даними ВМО у 2019 році відбувся ще один стрибок зростання рівня двоокису вуглецю, і середньорічний показник у світі перевищив значний поріг 410 млн. Зростання продовжується і у 2020 році.

"Двоокис вуглецю залишається в атмосфері століттями, а в океані ще довше. Останній раз подібна концентрація CO2 на Землі була 3-5 мільйонів років тому, коли температура повітря була на 2-3 градусів вище, а рівень моря - на 10-20 метрів вище, ніж зараз. Але тоді на Землі не було 7,7 млрд жителів", - сказав генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, глобальне потепління в Україні йде швидше, ніж в цілому у світі.

Як повідомляло РБК-Україна, глобальне потепління найбільше вплинуло на два українських міста. За останні 30 років найбільше потепліло в Чернігові та Києві - на 1,6 градусів. Найменше глобальне потепління позначилося в Ужгороді, де потепліло на 0,9 градусів.