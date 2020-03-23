На карантин в Киеве закрыли все интернаты

На карантин в Киеве в связи с угрозой распространения коронавируса закрыли все интернаты. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации.

По словам заместителя главы КГГА Марины Хонды, принято решение максимально ограничить контакты уязвимых категорий.

"Для этого все интернатные учреждения города закрыты на вход и выход. Также на территории интернатов не допускаются посетители. Работники, которые живут за пределами Киева, временно проживают на территории интернатов или работают вахтовым методом", - отметила она.

Она добавила, что в интернатах нет подозрений на коронавирус. При этом 11 человек заболели острой респираторно-вирусной инфекцией в Киевском психоневрологическом интернате и 2 человека - в Дарницком детском доме-интернате.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве протестировали на коронавирус почти 600 человек. На сегодня известно о 24 случаях заражения.

Также сообщалось, что пропуск на проезд в общественном транспорте Киева получили более 200 тыс. человек.