На карантин у Києві закрили всі інтернати

На карантин у Києві у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу закрили всі інтернати. Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації.

За словами заступника голови КМДА Марини Хонди, прийнято рішення максимально обмежити контакти вразливих категорій.

"Для цього всі інтернатні заклади міста закриті на вхід і вихід. Також на території інтернатів не допускаються відвідувачі. Працівники, які живуть за межами Києва, тимчасово проживають на території інтернатів або працюють вахтовим методом", - зазначила вона.

Вона додала, що в інтернатах немає підозр на коронавірус. При цьому 11 осіб захворіли на гостру респіраторно-вірусну інфекцію в Київському психоневрологічному інтернаті і 2 людини - в Дарницькому дитячому будинку-інтернаті.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві протестували на коронавірус майже 600 осіб. На сьогодні відомо про 24 випадки зараження.

Також повідомлялося, що перепустку на проїзд у громадському транспорті Києва отримали понад 200 тис. осіб.