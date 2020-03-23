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Пропуск на проезд в Киеве получили более 200 тыс. человек

Новости » Общество     23.03.2020 - 13:09
Пропуск на проезд в Киеве получили более 200 тыс. человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Киеве пропуск на проезд получили 225 тыс. человек

Пропуск на проезд в Киеве получили более 200 тыс. человек. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на брифинге, передает корреспондент РБК-Украина.

Кличко заявил, что пропуск действителен только с удостоверением, подтверждающим работу человека в той сфере, для которой предоставляется общественный транспорт.

"Более 225 тыс. пропусков на проезд", - уточнил мэр города.

Напомним, с 00:01 23 марта в общественном транспорте столицы могут ездить только пассажиры со специальными пропусками.

Такие документы выдаются сотрудникам стратегических объектов и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, спасателям, медработникам, обслуживающему персоналу продовольственных магазинов и аптек. Транспорт курсирует по отдельным маршрутам.

Пассажиры без пропусков с 23 марта не смогут воспользоваться общественным транспортом до окончания карантинного режима.

Напомним, в пункте пропуска "Борисполь" во время оформления на прилет пассажиров одного из авиарейсов, гражданин Украины пожаловался на плохое самочувствие, у него потом обнаружили коронавирус.

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