Карантин в Киеве: что останется закрытым после 12 мая

В столице обязательным остается масочный режим
Со вторника, 12 мая, Киев начинает внедрять первый этап ослабления карантинных мер, однако ряд запретов и противоэпидемических ограничений продолжает действовать. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА),
Так, закрытыми остаются:
Заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях также остаются закрытыми для посещения. Однако разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований. Также разрешено приготовления пищи и / или чайных, кофейных напитков и их продажа в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации на вынос.
Остается запрещенной продажа в торговых заведениях, МАФах алкогольных, в том числе слабоалкогольных, напитков на разлив.
Также продолжает действовать запрет на посещение прибрежных зон, проведение массовых богослужений, экскурсионных мероприятий. Оставляют закрытыми детские и спортивные площадки.
Кроме того, максимально ограниченной остается:
Так же продолжит действовать запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.
При этом отмечается, что работа метрополитена возобновиться по решению правительства.
Также в ведомстве отметили, что обязательным остается масочный режим.
Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что работа торговых центров может возобновиться на втором этапе смягчения карантина. Однако он добавил, что работу ТРЦ восстановят, скорее всего, тогда, когда снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта.
Кроме того, с 9 мая в Киеве могут начать свою работу 19 продовольственных рынков.