Карантин у Києві можуть не послабити: названа причина

Фото: Олег Рубан (112.ua)

Поточна епідситуація не дозволяє пом'якшувати діючі обмеження

Станом на сьогодні Київ не готовий до нового етапу послаблення карантину. Через складну епідемічну ситуацію поточні обмеження, ймовірно, триватимуть до кінця тижня.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби у місті Києві Олег Рубан.

За минулу добу кількість хворих COVID-19 різко зросла, захворіли 77 киян. За словами Рубана, показник інцидентності в столиці зростає протягом усього тижня.

"У Києві вже тиждень спостерігається різкий підйом захворюваності і стабільно високий показник госпіталізації. Це говорить про те, що поліпшення епідемічної ситуації в Києві найближчим часом, це 2-3 дні, не буде спостерігатися", - зазначив чиновник.

Остаточне рішення про пом'якшення карантину завтра вранці ухвалить міська комісія з надзвичайних ситуацій. Рубан зазначив, що комісія навряд чи дозволить перейти до наступного етапу зняття обмежень.

"Завтра буде прийнято рішення. Згідно з постановою Кабміну, буде розглянуто впровадження цих нових етапів пом'якшення карантинних заходів. У зв'язку з тією ситуацією, яку ми спостерігаємо сьогодні - висновок про подальший перехід (до пом'якшення карантину - ред.) зроблено не буде, я думаю. Немає для цього підстав. Об'єктивно завтра не можна буде ухвалити рішення, немає даних", - додав голова київської Держспоживслужби.

Відповідаючи на питання, чи означає це, що Київ фактично переходить до адаптивного карантину, Рубан відповів: "Так, безумовно".

Зараз в Україні діє адаптивний карантин. Це означає, що регіональні комісії ТЕБтаНС можуть самі приймати рішення щодо ослаблення чи посилення обмежень в залежності від епідситуації.

В рамках чергового етапу ослаблення карантину з 5 червня дозволяється робота кафе і ресторанів всередині закладів, а не лише на літніх майданчиках.

Нагадаємо, сьогодні в Україні зареєстрували рекордне з початку пандемії число нових випадків коронавірусу, за добу заразилися 588 українців.

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що епідситуація у 8 областях, у тому числі Києві, не дозволяє їм перейти до наступного етапу зняття обмежень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Роман Калиниченко