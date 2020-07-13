Карантин в Казахстане продлили до конца июля

Фото: Касым-Жомарт Токаев (twitter.com/TokayevKZ)

В Казахстане подтверждено почти 60 тысяч случаев коронавируса

Общенациональный карантин в Казахстане продлили еще на две недели. Такое решение было принято в связи с эпидситуацией в стране.

Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Twitter.

"В связи с эпидемиологической ситуацией в стране режим карантина будет продлен еще на две недели. Завтра правительственная комиссия примет решение. Карантин нужен для защиты здоровья граждан при условии соблюдения ими строгих мер самозащиты", - заявил он.

Отметим, что в Казахстане лабораторно подтвердили почти 60 тысяч случаев COVID-19. Среди них чуть более 34 тысяч человек выздоровели. От вируса умерли 375.

Напомним, ужесточенный карантин в Казахстане ввели в начале месяца.

Кроме того, Казахстан возобновляет международное авиасообщение, в том числе и с Украиной.