Карантин у Казахстані продовжили до кінця липня

Фото: Касим-Жомарт Токаєв (twitter.com/TokayevKZ)

У Казахстані підтверджено майже 60 тисяч випадків коронавірусу

Загальнонаціональний карантин у Казахстані продовжили ще на два тижні. Таке рішення було прийнято у зв'язку з епідситуацією в країні.

Про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в Twitter.

"У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні режим карантину буде продовжений ще на два тижні. Завтра урядова комісія прийме рішення. Карантин потрібен для захисту здоров'я громадян за умови дотримання ними суворих заходів самозахисту", - заявив він.

Відзначимо, що в Казахстані лабораторно підтвердили майже 60 тисяч випадків COVID-19. Серед них трохи більше ніж 34 тисяч осіб одужали. Від вірусу померли 375.

Нагадаємо, посилений карантин в Казахстані ввели на початку місяця.

Крім того, Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення, у тому числі і з Україною.