ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Карантин у Казахстані продовжили до кінця липня

Понеділок 13 липня 2020 16:35
Карантин у Казахстані продовжили до кінця липня
Фото: Касим-Жомарт Токаєв (twitter.com/TokayevKZ)
Автор: Лера Полищук

У Казахстані підтверджено майже 60 тисяч випадків коронавірусу

Загальнонаціональний карантин у Казахстані продовжили ще на два тижні. Таке рішення було прийнято у зв'язку з епідситуацією в країні.

Про це повідомив президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв в Twitter.

"У зв'язку з епідеміологічною ситуацією в країні режим карантину буде продовжений ще на два тижні. Завтра урядова комісія прийме рішення. Карантин потрібен для захисту здоров'я громадян за умови дотримання ними суворих заходів самозахисту", - заявив він.

Відзначимо, що в Казахстані лабораторно підтвердили майже 60 тисяч випадків COVID-19. Серед них трохи більше ніж 34 тисяч осіб одужали. Від вірусу померли 375.

Нагадаємо, посилений карантин в Казахстані ввели на початку місяця.

Крім того, Казахстан відновлює міжнародне авіасполучення, у тому числі і з Україною.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Казахстанкарантин
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся