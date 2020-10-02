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Карабах заявил о гибели еще 54 своих солдат

Нагорный Карабах, Пятница 02 октября 2020 10:49
Карабах заявил о гибели еще 54 своих солдат
Фото: конфликт в Нагорном Карабахе (twitter.com lentaruofficial)
Автор: Андрей Козловский

Заместитель командующего Армии обороны Карабаха Артур Саргсян заявил о гибели еще 54 солдат. Таким образом число армянских военных, которые погибли в результате боевых действий в Нагорном Карабахе, возросло до 157.

Об этом сообщает "Sputnik Армения".

Саргсян сообщил, что вчера вооруженные силы Армении уничтожили артиллерийскую дивизию Азербайджана и около 830 их военнослужащих. Также он добавил, что с азербайджанской стороны были уничтожены 39 бронемашин, 4 самолета "Су-25", 3 вертолета "МИ-24" и 17 БПЛА.

Напомним, военные действия между Арменией и Азербайджаном возобновились утром 27 сентября. Конфликт происходит в связи с созданием в 1991 году Нагорно-Карабахской республики. Азербайджан не признает независимости Нагорного Карабаха и считает, что эта территория была оккупирована Арменией.

Также РБК-Украина писало, что Министерство иностранных дел Армении заявило о готовности начать переговоры с Азербайджаном.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

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