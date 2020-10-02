Карабах заявив про загибель ще 54 своїх солдатів

Фото: конфлікт у Нагірному Карабасі (twitter.com lentaruofficial)

Заступник командувача Армії оборони Карабаху Артур Саргсян заявив про загибель 54 солдатів. Таким чином кількість вірменських військових, які загинули в результаті бойових дій в Нагірному Карабасі, зросла до 157.

Про це повідомляє "Sputnik Вірменія".

Саргсян повідомив, що вчора збройні сили Вірменії знищили артилерійську дивізію Азербайджану та близько 830 військовослужбовців. Також він додав, що з азербайджанської сторони були знищені 39 бронемашин, 4 літаки "Су-25", 3 вертольоти "МІ-24" і 17 БПЛА.

Нагадаємо, військові дії між Вірменією і Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня. Конфлікт відбувається у зв'язку зі створенням у 1991 році Нагірно-Карабахської республіки. Азербайджан не визнає незалежності Нагірного Карабаху і вважає, що ця територія була окупована Вірменією.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство закордонних справ Вірменії заявило про готовність почати переговори з Азербайджаном.

Крім того, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорили ситуацію в Нагірному Карабасі з радником президента США з національної безпеки Робертом О'Брайеном.