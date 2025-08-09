Кар'єра злетить, а гроші потечуть рікою: ці 5 знаків Зодіаку стануть фаворитами долі

Астрологічний прогноз на неділю, 10 серпня, обіцяє перехід Місяця у знак Риби. Це явище підсвітить приховані страхи та допоможе п'ятьом знакам зодіаку відкрити двері до значного багатства та удачі.

В матеріалі РБК-Україна розповідаємо, кому день принесе нові можливості.

Близнюки

Вас осяє прозріння щодо кар'єри та соціального статусу. Ви зможете зрозуміти свої справжні бажання та позбудетесь невпевненості у своїх силах.

Обставини дня допоможуть прокласти шлях до нових фінансових можливостей. Час бути почутими та визнаними.

Рак

Вдалий день для внутрішніх трансформацій. Усе сприятиме поверненню до головних життєвих принципів.

Ви чітко зрозумієте, чого насправді потребуєте саме зараз. Удача та достаток прийдуть у тому форматі, яка ідеально відповідатиме вашим потребам.

Терези

Всесвіт сприятиме вашому успіху. З цього дня перед вами відкриватимуться можливості, про які ви навіть не мріяли.

Ключем до гармонії й фінансового зростання стане турбота про себе. Місяць у Рибах допоможе розставити кордони, зберегти енергію та зосередитися на власних цілях.

Козоріг

Ваші погляди почнуть змінюватися, що дозволить покращити умови життя. А хороші новини з роботи принесуть нові можливості та радість.

Ключем до достатку стануть ваші заощадження. Це ідеальний день, що почати відкладати гроші на майбутнє чи власний проєкт.

Водолій

Шлях до достатку починається з усвідомлення власної цінності. І саме це ви зрозумієте під впливом Місяця у Рибах 10 серпня.

Досить погоджуватися на менше. Вимагайте гідну винагороду за свою роботу. Там ви зможете підвищити не лише фінансовий рівень, а й самооцінку.