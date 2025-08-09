ua en ru
Карьера взлетит, а деньги потекут рекой: эти 5 знаков Зодиака станут фаворитами судьбы

Суббота 09 августа 2025 21:01
Карьера взлетит, а деньги потекут рекой: эти 5 знаков Зодиака станут фаворитами судьбы Кому повезет 10 августа - всего 5 знаков в списке (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Астрологический прогноз на воскресенье, 10 августа, обещает переход Луны в знак Рыбы. Это явление подсветит скрытые страхи и поможет пяти знакам зодиака открыть двери к значительному богатству и удаче.

В материале РБК-Украина рассказываем, кому день принесет новые возможности.

Близнецы

Вас озарит прозрение относительно карьеры и социального статуса. Вы сможете понять свои истинные желания и избавитесь от неуверенности в своих силах.

Обстоятельства дня помогут проложить путь к новым финансовым возможностям. Время быть услышанными и признанными.

Рак

Удачный день для внутренних трансформаций. Все будет способствовать возвращению к главным жизненным принципам.

Вы четко поймете, в чем на самом деле нуждаетесь именно сейчас. Удача и достаток придут в том формате, который будет идеально соответствовать вашим потребностям.

Весы

Вселенная будет способствовать вашему успеху. С этого дня перед вами будут открываться возможности, о которых вы даже не мечтали.

Ключом к гармонии и финансовому росту станет забота о себе. Луна в Рыбах поможет расставить границы, сохранить энергию и сосредоточиться на собственных целях.

Козерог

Ваши взгляды начнут меняться, что позволит улучшить условия жизни. А хорошие новости с работы принесут новые возможности и радость.

Ключом к достатку станут ваши сбережения. Это идеальный день, чтобы начать откладывать деньги на будущее или собственный проект.

Водолей

Путь к достатку начинается с осознания собственной ценности. И именно это вы поймете под влиянием Луны в Рыбах 10 августа.

Хватит соглашаться на меньшее. Требуйте достойное вознаграждение за свою работу. Там вы сможете повысить не только финансовый уровень, но и самооценку.

Вас также может заинтересовать:

При написании материала были использованы следующие источники: Your Tango, IDiva.

