Капуста дешевшає, а помідори дорожчають: які ціни в Україні у жовтні 2026 року

Які овочі дешевшають

Найбільш помітно змінилася вартість білоголової капусти. На тлі збільшення пропозиції її ціна знизилася до 17-20 гривень за кг проти 20-25 гривень тижнем раніше.

Також подешевшали:

ріпчаста цибуля - з 14-17 до 12-16 гривень за кг;

- з 14-17 до 12-16 гривень за кг; столовий буряк - з 14-16 до 13-15 гривень за кг;

- з 14-16 до 13-15 гривень за кг; пекінська капуста - з 38-45 до 30-35 гривень за кг;

- з 38-45 до 30-35 гривень за кг; гострий перець - з 80-110 до 70-85 гривень за кг.

Водночас помідори продовжили дорожчати. Їхня ціна зросла з 40-50 до 55-65 гривень за кг.

Також подорожчала цвітна капуста - з 45-55 до 50-60 гривень за кг. Ціни на огірки, солодкий перець і кабачки змінилися нерівномірно, але діапазон вартості цих овочів звузився.

Картоплю зараз продають по 11-14 гривень за кг, моркву - по 13-17 гривень. Водночас подешевшала зелень: кріп коштує 175-185 гривень за кг, петрушка - 125-135 гривень, зелена цибуля - 60-100 гривень.

Які ціни на фрукти та ягоди

У фруктово-ягідному сегменті зросли ціни на лохину та малину. Лохина коштує 250-450 гривень за кг проти 230-350 гривень за кг тижнем раніше, а малина - 220-370 гривень за кг проти 230-300 гривень за кг.

Також подорожчали:

кавуни - з 10-18 до 15-18 гривень за кг;

- з 10-18 до 15-18 гривень за кг; сливи - з 30-60 до 50-65 гривень за кг;

- з 30-60 до 50-65 гривень за кг; нектарини - з 90-120 до 90-140 гривень за кг.

Натомість дині подешевшали з 65-95 до 35-50 гривень за кг.

Ціни на виноград повернулися до попереднього рівня - 50-110 гривень за кг. Яблука зараз продають по 20-30 гривень за кг, груші - по 40-80 гривень за кг.

Серед інших фруктів персики коштують 110-125 гривень за кг, ківі - 140-160 гривень за кг, гранати - 190-250 гривень за кг.

Яблука залишаються лідером за кількістю пропозицій у фруктовому сегменті, попри скорочення продажів. Водночас учасники платформи рідше пропонували виноград і груші, а продажі гранатів почали зростати. Пропозиція хурми з Узбекистану продовжила скорочуватися.

Що впливає на ціни

На вартість овочів і фруктів впливає передусім співвідношення попиту та пропозиції. Зокрема, збільшення кількості пропозицій капусти супроводжується зниженням її ціни, тоді як скорочення продажів помідорів відбувається на тлі їхнього подорожчання.

На ринку промислових яблук додатковим чинником стали обмеження Польщі на ввезення українського яблучного концентрату. За даними EastFruit, це призвело до зниження закупівельних цін на яблука, які використовують для переробки.