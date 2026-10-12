Капуста дешевеет, а помидоры дорожают: какие цены в Украине в октябре 2026 года

На украинском рынке овощей и фруктов за последнюю неделю снова изменились цены. Из-за увеличения предложения дешевеют белокочанная капуста, лук и свекла, в то время как помидоры продолжают дорожать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные EastFruit.
Наиболее заметно изменилась стоимость белокочанной капусты. На фоне увеличения предложения ее цена снизилась до 17-20 гривен за кг против 20-25 гривен неделей раньше.
Также подешевели:
В то же время, помидоры продолжили дорожать. Их цена выросла с 40-50 до 55-65 гривен за кг.
Также подорожала цветная капуста - с 45-55 до 50-60 гривен за кг. Цены на огурцы, сладкий перец и кабачки изменились неравномерно, но диапазон стоимости этих овощей сузился.
Картофель сейчас продают по 11-14 гривен за кг, морковь - по 13-17 гривен. В то же время подешевела зелень: укроп стоит 175-185 гривен за кг, петрушка - 125-135 гривен, зеленый лук - 60-100 гривен.
Во фруктово-ягодном сегменте выросли цены на голубику и малину. Голубика стоит 250-450 гривен за кг против 230-350 гривен за кг неделей раньше, а малина - 220-370 гривен за кг против 230-300 гривен за кг.
Также подорожали:
Зато дыни подешевели с 65-95 до 35-50 гривен за кг.
Цены на виноград вернулись к прежнему уровню - 50-110 гривен за кг. Яблоки сейчас продают по 20-30 гривен за кг, груши - по 40-80 гривен за кг.
Среди других фруктов персики стоят 110-125 гривен за кг, киви - 140-160 гривен за кг, гранаты - 190-250 гривен за кг.
Яблоки остаются лидером по количеству предложений во фруктовом сегменте, несмотря на сокращение продаж. В то же время, участники платформы реже предлагали виноград и груши, а продажи гранатов начали расти. Предложение хурмы из Узбекистана продолжило сокращаться.
На стоимость овощей и фруктов влияет прежде всего соотношение спроса и предложения. В частности, увеличение количества предложений капусты сопровождается снижением ее цены, в то время как сокращение продаж помидоров происходит на фоне их удорожания.
На рынке промышленных яблок дополнительным фактором стало ограничение Польши на ввоз украинского яблочного концентрата. По данным EastFruit, это привело к снижению закупочных цен на яблоки, которые используются для переработки.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что цены на репчатый лук в Украине снижаются из-за увеличения предложения и слабого спроса. В то же время лук остается примерно на 37% дороже, чем в прошлом году.
Также мы писали, что осенью в Украине дорожают сезонные ягоды из-за сокращения предложения после завершения основного урожая. В сентябре малина стоила 200-280 гривен за кг, а голубика подорожала за месяц примерно на 25% - до 250 гривен за кг.