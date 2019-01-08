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Капремонт моста Метро в Киеве продлится почти 2 года

Новости » Транспорт    08.01.2019 - 14:50
Капремонт моста Метро в Киеве продлится почти 2 года
Фото: мост Метро в Киеве (facebook.com.lanyclare)

Автопроезды будут ремонтировать 22 месяца

В Киеве капитально отремонтируют автопроезды моста Метро через реку Днепр. Об этом следует из соответствующего распоряжения КГГА, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Проект предусматривает капремонт проезжей части мостового полотна и тротуаров, а также ремонт пролетных строений с восстановлением несущей арматуры, ремонт наружного освещения и замену перильных ограждений.

Отмечается, что работы продлятся 22 месяца, их проведут в 2019-2021 годах.

Общая сметная стоимость капремонта составляет 1 млрд 825 млн 200,575 тыс. гривен.

Финансирование работ будет осуществляться из бюджета Киева.

Когда именно начнутся работы, и будут ли закрывать для этого проезд по мосту, пока не сообщается.

Напомним, в сентября 2018 года сообщалось, что дорожники продолжают капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив.

Также ранее РБК-Украина писало, что в Киеве весной 2019 года Шулявский путепровод полностью перекроют и начнут демонтаж конструкций.

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