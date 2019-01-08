Капремонт мосту Метро в Києві триватиме майже 2 роки

Фото: міст Метро в Києві (facebook.com.lanyclare)

Автопроїзди будуть ремонтувати 22 місяці

У Києві капітально відремонтують автопроїзди мосту Метро через річку Дніпро. Про це випливає із відповідного розпорядження КМДА, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Проект передбачає капремонт проїжджої частини мостового полотна і тротуарів, а також ремонт прогонових будов з відновленням несучої арматури, ремонт зовнішнього освітлення та заміну перильних огорож.

Наголошується, що роботи триватимуть 22 місяці, їх проведуть у 2019-2021 роках.

Загальна кошторисна вартість капремонту становить 1 млрд 825 млн 200,575 тис. гривень.

Фінансування робіт буде здійснюватися з бюджету Києва.

Коли саме розпочнуться роботи, і будуть закривати для цього проїзд по мосту, поки не повідомляється.

Нагадаємо, у вересня 2018 року повідомлялося, що дорожники продовжують капітальний ремонт мосту Метро через Русанівську протоку.

Також раніше РБК-Україна писало, що в Києві навесні 2019 року Шулявський шляхопровід повністю перекриють і почнуть демонтаж конструкцій.