"Капітуляція не варіант": у Німеччині різко розкритикували пропозицію Трампа щодо України
Україна не повинна погоджуватися на нещодавню пропозицію президента США Дональда Трампа щодо поступок територією в обмін на припинення вогню з Росією.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD.
На його думку, Україні все ж доведеться поступитися якоюсь територією заради припинення вогню. Однак в жодному разі не в таких обсягах, які зазначені у пропозиції американського президента.
Пісторіус вважає, що на такі результати Україна могла вийти б самостійно ще майже рік тому - просто підписавши капітуляцію.
"Україна могла б досягти цього самостійно, майже рік тому шляхом капітуляції", - сказав він.
Щобільше, очільник оборонного відомства Німеччини запевнив Україну в подальшій німецькій військовій допомозі, навіть якщо підтримка США буде припинена.
Мирний план США щодо завершення війни
Останніми днями кілька західних медіа повідомили, що США нібито запропонували Україні мирний план із семи пунктів.
Відповідно до цієї пропозиції, Україна мала б визнати Крим та тимчасово окуповані території російськими, а також відмовитися від вступу до НАТО. Натомість США зняли б санкції з Росії, а Москва припинила б бойові дії, обстріли, і війна фактично була б "заморожена".
У відповідь Україна разом із європейськими партнерами представила свій альтернативний план завершення війни.
26 квітня президент Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели коротку зустріч у Ватикані під час церемонії прощання з Папою Римським Франциском.
Того ж дня Трамп опублікував допис у соцмережах, у якому заявив, що російський лідер Володимир Путін не зацікавлений у припиненні війни в Україні, затягує час, і проти Росії слід ввести банківські або "вторинні" санкції.
Держсекретар Марко Рубіо заявив, що невдовзі стане зрозуміло чи готові США продовжувати переговори щодо припинення війни в Україні, чи вийдуть з переговорного процесу.
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