"Капітуляція не варіант": у Німеччині різко розкритикували пропозицію Трампа щодо України

Україна не повинна погоджуватися на нещодавню пропозицію президента США Дональда Трампа щодо поступок територією в обмін на припинення вогню з Росією.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ARD.

На його думку, Україні все ж доведеться поступитися якоюсь територією заради припинення вогню. Однак в жодному разі не в таких обсягах, які зазначені у пропозиції американського президента.

Пісторіус вважає, що на такі результати Україна могла вийти б самостійно ще майже рік тому - просто підписавши капітуляцію.

"Україна могла б досягти цього самостійно, майже рік тому шляхом капітуляції", - сказав він.

Щобільше, очільник оборонного відомства Німеччини запевнив Україну в подальшій німецькій військовій допомозі, навіть якщо підтримка США буде припинена.