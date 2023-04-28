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Капітуляція Росії, трибунал та контрибуції: Резніков назвав теми для переговорів з Москвою

Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українська влада готова до переговорів з Москвою лише для обговорення капітуляції та виплат репарацій Києву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Олексія Резнікова під час прес-конференції.

За його словами, теми про мирні переговори з боку іноземних партнерів з ним жодного разу не піднімалися, оскільки "вони чітко розуміють, що ми і не плануємо сідати за стіл перемовин, тому що наш президент чітко сказав, що сідати за стіл перемовин з тим, хто сьогодні очолює Кремль ніхто не буде".

"В майбутньому так, ми сядемо за стіл переговорів, коли будемо обговорювати репарації та контрибуції з боку Росії в інтересах України і як реалізувати вирок міжнародного трибуналу, який буде створено. Акт капітуляції з боку Москви будемо теж обговорювати", - додав міністр.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, більшість українців (61%) вважають, що "переговори з Росією слід вести лише після витіснення (виведення) її військ на кордони станом на 1991 рік".

За даними "Левада-центру", у квітні 2023 року хочуть мирних переговорів з Україною 51% росіян. При цьому 62% побоюються контрнаступу ЗСУ.

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