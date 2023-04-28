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Капитуляция России, трибунал и контрибуции: Резников назвал темы для переговоров с Москвой

Фото: министр обороны Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинские власти готовы к переговорам с Москвой только для обсуждения капитуляции и выплат репараций Киеву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Алексея Резникова в ходе пресс-конференции.

По его словам, темы о мирных переговорах со стороны иностранных партнеров с ним ни разу не поднимались, поскольку "они четко понимают, что мы и не планируем садиться за стол переговоров, потому что наш президент четко сказал, что садиться за стол переговоров с тем, кто сегодня возглавляет Кремль, никто не будет".

"В будущем да, мы сядем за стол переговоров, когда будем обсуждать репарации и контрибуции со стороны России в интересах Украины и как реализовать приговор международного трибунала, который будет создан. Акт капитуляции со стороны Москвы будем тоже обсуждать", - добавил министр.

Напомним, по данным опроса Центра Разумкова, большинство украинцев (61%) считают, что "переговоры с Россией следует вести только после вытеснения (вывода) ее войск на границы по состоянию на 1991 год".

По данным "Левада-центра", в апреле 2023 года хотят мирных переговоров с Украиной 51% жителей России. При этом 62% опасаются контрнаступления ВСУ.

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