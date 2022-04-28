Капитуляция правительства и "новая конституция": США о целях России в войне с Украиной

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер заявил, что цель войны России против Украины - это капитуляция правительства страны и разработка "новой конституции". Дипломат добавил, что на оккупированных территориях захватчики планируют создать новые структуры управления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Карпентера на заседании Постоянного совета ОБСЕ.
"У нас есть информация о том, что планы России по дальнейшему вторжению в Украину включают принудительную капитуляцию демократически избранного правительства страны", - сказал американский дипломат.
По его словам, "принудительная капитуляция" предусматривает, в том числе, роспуск всех органов местного самоуправления. Он добавил, что новые структуры управления должны были быть созданы на оккупированных территориях, находящихся под контролем России.
"Планы нового правительства и новой конституции разрабатываются российскими чиновниками и так называемыми "сепаратистами". Они включают в себя запрет законным украинским лидерам и тем, кто поддерживает демократически избранное правительство Украины, занимать любые руководящие должности", - добавил постпред США.
Карпентер добавил, что такие действия известны из методик России, которая неоднократно использовала фейковые"избирательные" процессы вместе с попытками применить так называемые "новые реалии", в том числе проводя фальшивые "референдумы" для придания видимости легитимности порабощению.
"В частности, ранее подобный так называемый "референдум" был проведен в Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с имитацией высокого уровня общественной поддержки", - напомнил дипломат.
Напомним, Россия планирует провести на оккупированных территориях Херсонской области "референдум" и уже начали печатать бюллетени.
Отметим, так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" в середине мая хотят провести "референдум" о присоединении к России.
Война России против Украины идет 64-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Победа будет за нами! Слава Украине!