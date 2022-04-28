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Капитуляция правительства и "новая конституция": США о целях России в войне с Украиной

Фото: постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер (twitter.com/usosce)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер заявил, что цель войны России против Украины - это капитуляция правительства страны и разработка "новой конституции". Дипломат добавил, что на оккупированных территориях захватчики планируют создать новые структуры управления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Карпентера на заседании Постоянного совета ОБСЕ.

"У нас есть информация о том, что планы России по дальнейшему вторжению в Украину включают принудительную капитуляцию демократически избранного правительства страны", - сказал американский дипломат.

По его словам, "принудительная капитуляция" предусматривает, в том числе, роспуск всех органов местного самоуправления. Он добавил, что новые структуры управления должны были быть созданы на оккупированных территориях, находящихся под контролем России.

"Планы нового правительства и новой конституции разрабатываются российскими чиновниками и так называемыми "сепаратистами". Они включают в себя запрет законным украинским лидерам и тем, кто поддерживает демократически избранное правительство Украины, занимать любые руководящие должности", - добавил постпред США.

Карпентер добавил, что такие действия известны из методик России, которая неоднократно использовала фейковые"избирательные" процессы вместе с попытками применить так называемые "новые реалии", в том числе проводя фальшивые "референдумы" для придания видимости легитимности порабощению.

"В частности, ранее подобный так называемый "референдум" был проведен в Крыму, а также в отдельных районах Донецкой и Луганской областей с имитацией высокого уровня общественной поддержки", - напомнил дипломат.

Напомним, Россия планирует провести на оккупированных территориях Херсонской области "референдум" и уже начали печатать бюллетени.

Отметим, так называемые Донецкая и Луганская "народные республики" в середине мая хотят провести "референдум" о присоединении к России.

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