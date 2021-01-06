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К Капитолию США направят более тысячи солдат Нацгвардии

Автор: Игорь Литвиненко

В Соединенных Штатах на фоне столкновений между сторонниками президента Дональда Трампа и полицией возле здания Капитолия в Вашингтон направят около 1100 военнослужащих Национальной гвардии. Сейчас к Капитолию отправляются 200 солдат из соседней Вирджинии.

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Об этом сообщает The New York Times.

Напомним, сегодня сторонники Трампа устроили масштабную акцию протеста у Капитолия, где сегодня заседает американский Конгресс, чтобы утвердить результаты выборов президента США. Протест перерос в столкновения с силовиками, а затем демонстранты прорвались в здание Капитолия.

Ранее РБК-Украина писало, что в Конгрессе США призвали Национальную гвардию вмешаться в ситуацию с протестом сторонников Дональда Трампа. Однако Пентагон ранее ответил отказом.

Также сообщалось, что в здании Конгресса США произошла стрельба. Ранение получила женщина.

Как писало РБК-Украина, обе палаты Конгресса США прервали заседание на фоне массового протеста возле Капитолия.

Кроме того, Трамп призвал протестующих вернуться к мирному формату акции. Действующий президент США призвал своих сторонников поддержать правоохранителей.

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