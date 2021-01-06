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Трамп призвал протестующих в США поддержать полицию и вести себя мирно

Вашингтон, Среда 06 января 2021 21:55
Трамп призвал протестующих в США поддержать полицию и вести себя мирно
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп призвал к мирному протесту участников акции под стенами Конгресса. Он считает необходимым поддержать полицию Капитолия и правоохранителей.

Об этом Трамп написал в Twitter.

"Пожалуйста, поддержите полицию Капитолия и правоохранителей. Они точно на стороне нашей страны. Ведите себя мирно" - написал президент США.

Напомним, сегодня в США проходит заседание Конгресса по утверждению результатов выборов президента. По предварительным результатам, победу в выборах президента одержал Джо Байден.

При этом под стенами Капитолия сторонники Дональда Трампа организовали акцию протеста. Ранее РБК-Украина писало, что протестующие пытались прорваться к зданию Когресса, в результате чего вспыхнули столкновения с правоохранителями.

Отметим, ранее Трамп во время акции в Вашингтоне заявил, что никогда не признает поражения на выборах президента в США.

Также он заявил, что готов устроить "адскую битву" за президентский пост, если демократы "захватят" Сенат и Белый дом.

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