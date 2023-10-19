UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Капітолій США увірвалися протестувальники проти підтримки Ізраїлю, поліція почала затримання

Фото: до Капітолію США увірвалися протестувальники проти підтримки Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Протестувальники увірвалися до будівлі Капітолію США у Вашингтоні і вимагали негайного припинення вогню в Секторі Газа та зупинки військової допомоги Ізраїлю, поліція розпочала затримання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX5.

За даними видання, організатори протестів пов'язані із групою "Єврейський голос за мир". Вони стверджують, що щонайменше 10 тисяч людей перебувають біля Капітолію, а 500 людей прорвалися усередину будівлі, щоб призвати до припинення вогню.

Поліція Капітолію США намагається мирно розігнати демонстрацію. Повідомляється, що вже заарештувала кількох людей. Затриманих протестувальників доставляють до зони тимчасового тримання у комплексі Капітолію. Поліція Капітолію повідомляє, що серед цих арештів троє висунули звинувачення в нападі на поліцейського під час розгляду справи.

 

 

З метою безпеки поліція перекрила частину доріг навколо Капітолію для безпеки, щоб не допустити до будівлі більшої кількості демонстрантів.

У будівлі Капітолію США знаходиться кілька офісів комітетів Палати представників та Конгресу.

Напад на Ізраїль

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. При цьому країну регулярно обстрілювали ракетами із Сектору Газа.

У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. У її рамках по Сектору Газа вже понад тиждень завдають ракетних ударів.

Відомо, що внаслідок атак ХАМАС в Ізраїлі гинуть іноземці, зокрема й громадяни України. Станом на 18 жовтня, в Ізраїлі через постійні атаки бойовиків ХАМАС загинули вже 23 громадян України .

 

 

 

 

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
ХАМАССполучені Штати АмерикиІзраїльКапітолій