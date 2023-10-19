У Капітолій США увірвалися протестувальники проти підтримки Ізраїлю, поліція почала затримання

Протестувальники увірвалися до будівлі Капітолію США у Вашингтоні і вимагали негайного припинення вогню в Секторі Газа та зупинки військової допомоги Ізраїлю, поліція розпочала затримання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FOX5.
За даними видання, організатори протестів пов'язані із групою "Єврейський голос за мир". Вони стверджують, що щонайменше 10 тисяч людей перебувають біля Капітолію, а 500 людей прорвалися усередину будівлі, щоб призвати до припинення вогню.
Поліція Капітолію США намагається мирно розігнати демонстрацію. Повідомляється, що вже заарештувала кількох людей. Затриманих протестувальників доставляють до зони тимчасового тримання у комплексі Капітолію. Поліція Капітолію повідомляє, що серед цих арештів троє висунули звинувачення в нападі на поліцейського під час розгляду справи.
З метою безпеки поліція перекрила частину доріг навколо Капітолію для безпеки, щоб не допустити до будівлі більшої кількості демонстрантів.
У будівлі Капітолію США знаходиться кілька офісів комітетів Палати представників та Конгресу.
Напад на Ізраїль
Нагадаємо, 7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. При цьому країну регулярно обстрілювали ракетами із Сектору Газа.
У відповідь Армія оборони Ізраїлю розпочала операцію проти терористів. У її рамках по Сектору Газа вже понад тиждень завдають ракетних ударів.
Відомо, що внаслідок атак ХАМАС в Ізраїлі гинуть іноземці, зокрема й громадяни України. Станом на 18 жовтня, в Ізраїлі через постійні атаки бойовиків ХАМАС загинули вже 23 громадян України .
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