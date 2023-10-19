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В Капитолий США ворвались протестующие против поддержки Израиля, полиция начала задержания

Фото: в Капитолий США ворвались протестующие против поддержки Израиля (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Протестующие ворвались в здание Капитолия США в Вашингтоне и потребовали немедленного прекращения огня в Секторе Газа и остановки военной помощи Израилю, полиция начала задержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FOX5.

По данным издания, организаторы протестов связаны с группой "Еврейский голос за мир". Они утверждают, что по меньшей мере 10 тысяч человек находятся возле Капитолия, а 500 человек прорвались внутрь здания, чтобы призвать к прекращению огня.

Полиция Капитолия США пытается мирно разогнать демонстрацию. Сообщается, что уже арестовала несколько человек. Задержанных протестующих доставляют в зону временного содержания в комплексе Капитолия. Полиция Капитолия сообщает, что среди этих арестов троим были предъявлены обвинения в нападении на полицейского во время рассмотрения дела.

 

 

В целях безопасности полиция перекрыла часть дорог вокруг Капитолия в целях безопасности, чтобы не допустить к зданию большего количества демонстрантов.

В здании Капитолия США находится несколько офисов комитетов Палаты представителей и Конгресса.

Нападение на Израиль

Напомним, 7 октября боевики ХАМАС вторглись на территорию Израиля. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. При этом страну регулярно обстреливали ракетами с Сектора Газа.

В ответ Армия обороны Израиля начала операцию против террористов. В ее рамках по Сектору Газа уже более недели наносят ракетные удары.

Известно, что в результате атак ХАМАС в Израиле гибнут иностранцы, в том числе и граждане Украины. По состоянию на 18 октября, в Израиле из-за постоянных атак боевиков ХАМАС погибли уже 23 гражданина Украины.

 

 

 

 

 

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ХАМАССоединенные Штаты АмерикиИзраильКапитолий