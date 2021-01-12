ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Капитолий могут штурмовать на инаугурации Байдена. Сенаторы получили предупреждение

Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Конгресса Соединенных Штатов предупредила сенаторов о планирующемся штурме Капитолия в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена. Церемония состоится 20 января.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на источник.

По его словам, законодателям сообщили о риске вооруженного нападения на Капитолий, Белый дом и здание Верховного суда в день инаугурации Байдена.

В Вашингтоне в день инаугурации для обеспечения безопасности будут привлечены около 15 тысяч сотрудников Национальной гвардии.

Некоторые сенаторы, обеспокоенные угрозой возможных беспорядков, призвали избирателей не приезжать в Вашингтон в день инаугурации Байдена.

Напомним, инаугурация Байдена пройдет 20 января. При этом организаторы отметили, что география церемонии "будет крайне ограничена", а концепция последующего за ней парада "будет переосмыслена".

Кроме того, 6 января в Вашингтоне под зданием Капитолия произошли масштабные протесты сторонников Дональда Трампа, которые переросли в столкновения с правоохранителями. Прокуратура возбудила 55 уголовных дел против участников событий, в ходе которых был захвачен Капитолий.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВашингтонинаугурациякапитолий