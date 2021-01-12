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Капітолій можуть штурмувати на інавгурації Байдена. Сенатори одержали попередження

Автор: РБК-Україна

Служба безпеки Конгресу Сполучених Штатів попередила сенаторів про запланований штурм Капітолію у день інавгурації обраного президента США Джо Байдена. Церемонія відбудеться 20 січня.

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Про це повідомляє The Hill з посиланням на джерело.

За його словами, законодавцям повідомили про ризик збройного нападу на Капітолій, Білий дім і будівля Верховного суду в день інавгурації Байдена.

У Вашингтоні в день інавгурації для забезпечення безпеки будуть залучені близько 15 тисяч співробітників Національної гвардії.

Деякі сенатори, стурбовані загрозою можливих заворушень, закликали виборців не приїжджати в Вашингтон в день інавгурації Байдена.

Нагадаємо, інавгурація Байдена пройде 20 січня. При цьому організатори зазначили, що географія церемонії "буде вкрай обмежена", а концепція подальшого за нею параду "буде переосмислена".

Крім того, 6 січня у Вашингтоні під будівлею Капітолію відбулися масштабні протести прихильників Дональда Трампа, які переросли у сутички з правоохоронцями. Прокуратура порушила 55 кримінальних справ проти учасників подій, в ході яких був захоплений Капітолій.

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