Капітан збірної України U-21 забив Іспанії після соло Мудрика: відео

"Синьо-жовті" повели в рахунку на 13-й хвилині. Це Мудрик накрутив суперників на лівому фланзі атаки та від лінії поля прострілив у центр штрафного майданчика. Туди увірвався Бондаренко та технічно поклав м'яч у протихід голкіперу.

Відео гола Бондаренка:

Надовго втримати перевагу підопічні Ротаня, однак, не змогли. Уже за кілька хвилин піренейці вирівняли становище. Оборона української молодіжки проґавила довгу передачу на Руїса, той протиснув Бражка та переграв Трубіна з близької відстані.

Відео гола Руїса:

Обидві команди вже завоювали олімпійські ліцензії на Ігри в Парижі, тож тепер зосередяться суто на Євро-2023. Іспанці – справжні завсідники фіналів чемпіонатів Старого світу, зігравши 8 вирішальних матчів за півтора десятка турнірів. Але і в "синьо-жовтих" відсоток успіху непоганий – один фінал у двох спробах.