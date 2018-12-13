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Капитан захваченного "Яны Капу" отказался давать показания

Новости » Общество    13.12.2018 - 09:35
Капитан захваченного "Яны Капу" отказался давать показания
Фото: Олег Мельничук (Антон Наумлюк/Facebook)

Олег Мельничук сослался на положения Женевской конвенции

Капитан захваченного украинского буксира "Яны Капу" Олег Мельничук отказался давать показания российским следователям. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев, передает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

По его словам, вчера в отношении Мельничука прошли следственные меры, однако украинец подчеркнул, что в соответствии с Женевской конвенцией является военнопленным, не считает себя виновным и не будет давать показания.

"Олег в меру своих сил поддерживает свою команду, а также просил поблагодарить всех, кто помогает украинским морякам", - добавил Семедляев.

Капитан захваченного &quot;Яны Капу&quot; отказался давать показания

Напомним, ранее сообщалось, что украинские дипломаты посетили пятерых арестованных в России моряков. По словам консулов, моряки держатся и верят в возвращение домой.

Накануне Европарламент призвал РФ гарантировать свободу судоходства в Керченском проливе. В принятой резолюции евродепутаты осудили агрессию против Украины в Керченском проливе и потребовали "немедленного и безоговорочного освобождения всех украинских судов и моряков".

 

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