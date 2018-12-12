Украинские дипломаты посетили пятерых незаконно арестованных в РФ моряков

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Сегодня консулы завершили посещение всех незаконно арестованных украинских моряков

Украинские дипломаты сегодня, 12 декабря, посетили незаконно удерживаемых в России украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

По ее словам, консулы сегодня завершили посещение всех незаконно арестованных в РФ украинских моряков.

"Только что получила информацию от наших консулов из посольства в Москве. Сегодня они завершили посещение всех военных моряков, захваченных в плен русским агрессором, а именно - Андрея Шевченко, Владимира Варимеза, Сергея Чулибу, Юрия Будзила и Андрея Драча", - сообщила она.

По словам консулов, украинцы "мужественно держатся, верят в возвращение домой, и знают, что для этого делаются все необходимые шаги, как Украиной, так и международным сообществом".

Также Денисова сообщила, что консулы позвонят всем представителям семей и сообщат им подробности посещений.

Напомним, вчера дипломаты посетили шестерых незаконно арестованных в РФ моряков. В частности, украинские дипломаты посетили шестерых моряков в СИЗО "Лефортово" - Олега Мельничука, Михаила Власюка, Виктора Беспальченко, Владимира Терещенко, Евгения Семидоцкого, Владимира Лисового.