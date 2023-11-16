Капітан "Ванкувера" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

24-річний американець вирішив долю протистояння з "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ). Він двічі асистував партнерам в основний час і відзначився голом у додатковій п'ятихвилинці. "Ванкувер" вийшов у лідери Заходу НХЛ.

У стартовому періоді на льоду панували острів'яни. Нью-йоркці двічі скористалися чисельною перевагою і засмутили голкіпера "Кенакс" Демка шайбами Енгваля і Нельсона. "Ванкувер" розмочив рахунок на старті другої 20-хвилинки, коли більшість господарів реалізував Міллер.

"Айлендерс", однак, відповіли третім голом – Хорват розіграв комбінацію з Барзалом і влучно кинув із правої зони. Довелося братися до справи Х'юзу. Молодий оборонець спершу допоміг відзначитися Бесеру та Гронеку (обидва – в більшості). А в овертаймі холоднокровно реалізував вихід 1 в 0.

До топ-трійки зірок також потрапили крайній нападник "Едмонтона" Евандер Кейн і оборонець "Колорадо" Кейл Макар. Вінгер "Ойлерз" оформив хет-трик у протистоянні зі "Сіетлом" (4:3 ОТ). Натомість "юкі" трьома асистами допоміг "Евеланш" розтрощити "Анахайм" (8:2).

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