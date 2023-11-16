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Капітан "Ванкувера" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Ванкувер, Четвер 16 листопада 2023 12:17
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Капітан "Ванкувера" з переможною шайбою став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Квінн Х'юз вирвав домашню перемогу для "Кенакс" (facebook.com/Canucks)
Автор: Антон Федорців

Медіадепартамент Національної хокейної ліги визначив оборонця "Ванкувер Кенакс" Квінна Х'юза першою зіркою ігрового вечора регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

24-річний американець вирішив долю протистояння з "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ). Він двічі асистував партнерам в основний час і відзначився голом у додатковій п'ятихвилинці. "Ванкувер" вийшов у лідери Заходу НХЛ.

У стартовому періоді на льоду панували острів'яни. Нью-йоркці двічі скористалися чисельною перевагою і засмутили голкіпера "Кенакс" Демка шайбами Енгваля і Нельсона. "Ванкувер" розмочив рахунок на старті другої 20-хвилинки, коли більшість господарів реалізував Міллер.

"Айлендерс", однак, відповіли третім голом – Хорват розіграв комбінацію з Барзалом і влучно кинув із правої зони. Довелося братися до справи Х'юзу. Молодий оборонець спершу допоміг відзначитися Бесеру та Гронеку (обидва – в більшості). А в овертаймі холоднокровно реалізував вихід 1 в 0.

До топ-трійки зірок також потрапили крайній нападник "Едмонтона" Евандер Кейн і оборонець "Колорадо" Кейл Макар. Вінгер "Ойлерз" оформив хет-трик у протистоянні зі "Сіетлом" (4:3 ОТ). Натомість "юкі" трьома асистами допоміг "Евеланш" розтрощити "Анахайм" (8:2).

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Кароліна" – "Філадельфія" – 1:3 (0:2, 1:1, 0:0)
  • "Едмонтон" – "Сіетл" – 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0)
  • "Колорадо" – "Анахайм" – 8:2 (2:1, 1:0, 5:1)
  • "Ванкувер" – "Айлендерс" – 4:3 ОТ (0:2, 2:1, 1:0, 1:0)

До слова, напередодні Кросбі очолив хіт-парад зірок із хет-триком і асистом проти "Коламбуса".

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