ua en ru
Ср, 15 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ікона "Піттсбурга" з виїзним хет-триком і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Коламбус, Середа 15 листопада 2023 11:22
UA EN RU
Ікона "Піттсбурга" з виїзним хет-триком і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео Фото: Сідні Кросбі (в центрі) влаштував свято результативності (twitter.com/penguins)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали капітана "Піттсбург Пінгвінз" Сідні Кросбі найкращим виконавцем ігрового дня регулярної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Центрфорвард пенсильванців став головним героєм протистояння з "Коламбусом" (5:3) на виїзді. Лідер "Пінгвінз" закинув три шайби та асистував Генцелу в другому періоді.

Саме Кросбі відкрив рахунок у дебюті зустрічі. Він зіграв у другому темпі атаки, влучивши у ворота "Блю Джекетс" із гострого кута. Знову до справи капітан "Піттсбурга" взявся у третій 20-хвилинці, коли цифри на табло були рівними – 3:3.

Спершу Кросбі зіграв у дотик перед воротами після вивіреної передачі Карлссона. Натомість на останній хвилині центрфорвард гостей відправив шайбу в порожню рамку, коли "Коламбус" випустив шостого польового. Статистика канадця в новому сезоні – 10 голів, 9 передач (12 матчів).

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Вінніпега" Кайл Коннор і голкіпер "Вашингтона" Чарлі Ліндгрен. Перший доповнив дубль проти "Нью-Джерсі" асистом (6:3). Натомість воротар виконав 35 сейвів із шатаутом проти "Вегаса" (3:0).

Усі результати вечора в НХЛ:


Ікона &quot;Піттсбурга&quot; з виїзним хет-триком і асистом очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

До слова, напередодні "Едмонтон" і "Колорадо" здобули розгромні перемоги в регулярці НХЛ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Не час говорити. Чому Україна далека від мирної угоди з РФ та що про це думає Захід
Не час говорити. Чому Україна далека від мирної угоди з РФ та що про це думає Захід
DAILY
"До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "До 30 поранених за день". Як медики 80-ї бригади рятують військових під Бахмутом