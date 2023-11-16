Капитан "Ванкувера" с победной шайбой стал главной звездой вечера НХЛ: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт НХЛ .

24-летний американец решил судьбу противостояния с "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3 ОТ). Он дважды ассистировал партнерам в основное время и отличился голом в дополнительной пятиминутке. "Ванкувер" вышел в лидеры Запада НХЛ.

В стартовом периоде на льду властвовали островитяне. Нью-йоркцы дважды воспользовались численным преимуществом и огорчили голкипера "Кэнакс" Демко шайбами Энгваля и Нельсона. "Ванкувер" размочил счет на старте второй 20-минутки, когда большинство хозяев реализовал Миллер.

"Айлендерс", однако, ответили третьим голом – Хорват разыграл комбинацию с Барзалом и метко бросил из правой зоны. Пришлось приступать к делу Хьюзу. Молодой защитник сначала помог отличиться Бессеру и Гронеку (оба – в большинстве). А в овертайме хладнокровно реализовал выход 1 в 0.

В топ-тройку звезд также попали крайний нападающий "Эдмонтона" Эвандер Кейн и защитник "Колорадо" Кейл Макар. Вингер "Ойлерз" оформил хет-трик в противостоянии с "Сиэтлом" (4:3 ОТ). В свою очередь "юки" тремя ассистами помог "Эвеланш" сокрушить "Анахайм" (8:2).

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