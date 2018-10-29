Капитан "Шахтера" вернулся к тренировкам перед игрой с "Динамо"

Фото: Тайсон (facebook.com/fcshakhtar)

Марлос пока работает по индивидуальной программе

Полузащитник и капитан "Шахтера" Тайсон вернулся к тренировкам в общей группе. Об этом сообщает официальный сайт донецкого клуба.

В свою очередь, другой атакующий хавбек Марлос продолжает заниматься по индивидуальной программе. Сроки его возвращения в общую группу пока неизвестны.

Тайсон в текущем сезоне забил 2 гола и сделал 5 ассистов в 13 матчах всех турниров, на счету Марлоса - 6 голов и 1 голевая передача в 15 матчах.

Тайсон получил травму после столкновения с игроком "Зари" Игорем Харатиным в матче 11 тура УПЛ (1:1). По данным медицинской службы донетчан, бразилец должен был пропустить от 4 до 6 недель.

В субботу, 3 ноября, "Шахтер" и "Динамо" проведут центральный матч чемпионата Украины.