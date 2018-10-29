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Капітан "Шахтаря" повернувся до тренувань перед грою з "Динамо"

Новини » Спорт    29.10.2018 - 17:00
Фото: Тайсон (facebook.com/fcshakhtar)
Фото: Тайсон (facebook.com/fcshakhtar)

Марлос пока работает по индивидуальной программе Марлос пока работает по индивидуальной программе 48/5000 Marlos poka rabotayet po individual'noy programme

Півзахисник і капітан "Шахтаря" Тайсон повернувся до тренувань в загальній групі. Про це повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

У свою чергу, інший атакуючий хавбек Марлос продовжує займатися за індивідуальною програмою. Терміни його повернення в загальну групу поки невідомі.

Тайсон у поточному сезоні забив 2 голи і зробив 5 ассистов в 13 матчах всіх турнірів, на рахунку Марлоса - 6 голів і 1 гольова передача в 15 матчах.

Тайсон отримав травму після зіткнення з гравцем "Зорі" Ігорем Харатін в матчі 11 туру УПЛ (1:1). За даними медичної служби донеччан, бразилець повинен був пропустити від 4 до 6 тижнів.

У суботу, 3 листопада, "Шахтар" і "Динамо" проведуть центральний матч чемпіонату України.

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