Капитан "Шахтера" Тайсон в ближайшее время может покинуть команду

Футболист вернеться в Бразилию

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон до окончания летнего трансферного окна. Как сообщает football.ua, бразилец может вернуться на родину, где интерес к нему проявляет "Сан-Паулу".

Сам игрок ранее сообщал о своем намерении вернуться в "Интернасионал".

30-летний футболист перешел в "Шахтер" из "Металлиста" в 2013 году. С тех пор он сыграл за "горняков" 203 матча и забил 36 голов, а также по четыре раза выигрывал чемпионат и кубок Украины.

Действующий контракт Тайсона с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.