Капітан "Шахтаря" Тайсон найближчим часом може покинути команду

Футболист вернеться в Бразилию

Півзахисник донецького "Шахтаря" Тайсон до закінчення літнього трансферного вікна. Як повідомляє football.ua, бразилець може повернутися на батьківщину, де інтерес до нього проявляє "Сан-Паулу".

Сам гравець раніше повідомляв про свій намір повернутися в "Інтернасіонал".

30-річний футболіст перейшов в "Шахтар" з "Металіста" в 2013 році. З тих пір він зіграв за "гірників" 203 матчі і забив 36 голів, а також по чотири рази вигравав чемпіонат і кубок України.

Чинний контракт Тайсона з "Шахтарем" розрахований до 2021 року.