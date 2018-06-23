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Срна стал игроком "Кальяри"

НовостиСпорт    23.06.2018 - 13:07
Фото: Дарио Срна (twitter.com/CagliariCalcio)
Фото: Дарио Срна (twitter.com/CagliariCalcio)

В чемпионат Италии футболист перебрался как свободный агент

Защитник Дарио Срна, ранее на протяжении 15 лет выступавший за донецкий "Шахтер", перешел в клуб итальянской Серии А "Кальяри". Об этом сообщает официальный сайт сардинийцев. 

Контракт 36-летнего футболиста рассчитан на один год с возможностью продления еще на один, размер зарплаты игрока не уточняется. В итальянский клуб Срна перебрался в качестве свободного агента.

В настоящий момент хорватский защитник дисквалифицирован за употребление допинга. Срок дисквалификации истекает 23 августа.

Срна выступал за "горняков" с 2003 года. За это время футболист провел за клуб 536 матчей и забил 49 голов. В составе украинского клуба Срна стал обладателем Кубка УЕФА в сезоне 2008/09.

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Теги публикации: Шахтер, чемпионат Италии, Дарио Срна  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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