Капітан "Шахтаря" повернувся до тренувань із командою

Ветеран повернувся до загальної групи "гірників". Він пропустив тренувальні збори чемпіонів України в Нідерландах.

Степаненко в міжсезоння займався за індивідуальною програмою. "Шахтар" тримав подробиці про стан здоров'я хавбека в таємниці. Зокрема, керманич "гірників" Патрік ван Леувен лише висловлював сподівання, що досвідчений українець якомога швидше повернеться до обойми.

У минулому сезоні Степаненко провів 36 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі та віддав 2 результативні передачі. У червні він зіграв 3 поєдинки в складі збірної України. Новий сезон буде 18-м для хавбека на професіональному рівні.

"Шахтар" на старті сезону 2023/24

"Гірники" стартували в чемпіонаті України з нелегкої перемоги над "Металістом 1925". Далі донеччани втратили очки з "Вересом" (1:1) і ледь не розгубили перевагу над "Олександрією" (2:1).

Степаненко може повернутися на поле в 4-му турі Прем'єр-ліги. "Шахтар" поїде на виїзний матч із "Кривбасом" Юрія Вернидуба. Поєдинок запланований на 20 серпня у Кривому Розі на стадіоні "Гірник".

За відсутності Степаненка в центрі поля грали Бондаренко, Криськів, Назарина та Очеретько. Найкращі бомбардири "Шахтаря" в нинішньому сезоні – Матвієнко та Траоре (по 2 м'ячі).