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Капитан "Шахтера" вернулся к тренировкам с командой

Фото: Тарас Степаненко во время тренировочного занятия (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

Полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко вернулся в тренировочный процесс донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook клуба.

Ветеран вернулся в общую группу "горняков". Он пропустил тренировочные сборы чемпионов Украины в Нидерландах.

Степаненко в межсезонье занимался по индивидуальной программе. "Шахтер" держал подробности о состоянии здоровья хавбека в секрете. В частности, наставник "горняков" Патрик ван Леувен лишь выражал надежду, что опытный украинец как можно скорее вернется в обойму.

В прошлом сезоне Степаненко провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 3 мяча и отдал 2 результативных передачи. В июне он сыграл 3 поединка в составе сборной Украины. Новый сезон будет 18-м для хавбека на профессиональном уровне.

"Шахтер" на старте сезона 2023/24

"Горняки" стартовали в чемпионате Украины по нелегкой победе над "Металлистом 1925". Далее дончане потеряли очки с "Вересом" (1:1) и едва не упустили преимущество над "Александрией" (2:1).

Степаненко может вернуться на поле в 4-м туре Премьер-лиги. "Шахтер" поедет на выездной матч с "Кривбассом" Юрия Вернидуба. Поединок запланирован на 20 августа в Кривом Роге на стадионе "Горняк".

В отсутствие Степаненко в центре поля играли Бондаренко, Крыськив, Назарина и Очеретько. Лучшие бомбардиры "Шахтера" в нынешнем сезоне – Матвиенко и Траоре (по 2 мяча).

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