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Капитан "Ромы" покинет клуб по окончанию сезона


Де Росси отыграл за "волков" 18 сезонов

Капитан "Ромы" Даниэле Де Росси покинет клуб по окончанию нынешнего сезона свободным агентом. Об этом сообщает пресс-служба римлян.

Его последним матчем в составе "волков" станет игра 38 тура Серии А с "Пармой". 

Отмечается, что итальянский полузащитник не планирует завершать карьеру. Правда, где продолжит карьеру Де Росси пока что неизвестно.

Де Росси дебютировал за первую команду "Ромы" в 2001 году. Всего же на его счету 615 матчей во всех турнирах за римлян, в которых он забил 63 мяча.

"Почти 18 лет спустя после того, как румяный местный тинэйджер Даниэле Де Росси дебютировал за "Рому" против "Андерлехта", 35-летний капитан команды наденет футболку "джалоросси" в последний раз в матче с "Пармой". Это будет конец эры", - говорится заявление римлян.

Напомним, главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. 

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