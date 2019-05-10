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Главный тренер "Ромы" уйдет из команды по окончании сезона

Новости » Спорт    10.05.2019 - 14:04
Главный тренер "Ромы" уйдет из команды по окончании сезона
Фото: Клаудио Раньери (twitter.com/ASRomaEN)

Раньери возглавил "волков" в начале марта 2019 года

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери покинет свой пост по окончании нынешнего сезона. Об этом он заявил на пресс-конференции накануне воскресного матча Серии А против "Ювентуса", сообщается в Twitter клуба.

"Я пришел в "Рому", потому что как болельщик этой команды я был в восторге, когда получил звонок от клуба, и хотел помочь ему. Моя работа здесь продлится до конца этого сезона", - сказал специалист.

Раньери возглавил "Рому" в начале марта этого года после отставки Эусебио Ди Франческо, который был уволен после вылета из Лиги чемпионов по итогам противостояния с "Порту" в рамках 1/8 финала. 

Для итальянца этот приход в стан "волков" стал вторым в тренерской карьере. Ранее он работал с командой с 2009 по 2011 год.

"Рома" после 35 туров занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии, на три очка отставая от четвертой строчки, позволяющей участвовать в следующем розыгрыше Лиги чемпионов.

Напомним, руководство "Аякса" довольно результатами команды и намерено подписать новый контракт с главным тренером Эриком тен Хагом.

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